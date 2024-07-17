Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 11.152,32 puandan başladı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:29
Borsa güne nasıl başladı?
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,99 puan ve yüzde 0,12 artarak 11.152,32 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile turizm oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 artışla 11.139,34 puandan tamamlayarak, rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.188,12 puana taşıdı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iAki kez faiz indirimine gideceği beklentisinin ABD borsalarında risk iştahını artırsa da ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle Asya ve Avrupa'da yön arayışının öne çıktığını söyledi.




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