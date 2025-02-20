Borsa güne yatay başladı: 20 Şubat 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.764,55 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı: 20 Şubat 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da son durum
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:09

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,88 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.76455 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurtiçinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurtdışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler: #ABD Merkez Bankası #Borsa İstanbul #Donald Trump #merkez bankası

İlgili Haberler

Asya borsaları karışık seyrediyor: 18 Şubat 2025 Salı Asya borsalarında son durum...

Asya borsaları karışık seyrediyor: 18 Şubat 2025 Salı Asya borsalarında son durum...
Borsa güne yükselişle başladı: 19 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da son durum

Borsa güne yükselişle başladı: 19 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da son durum
Asya borsaları karışık seyrediyor: 19 Şubat 2025 Çarşamba Asya borsalarında son durum

Asya borsaları karışık seyrediyor: 19 Şubat 2025 Çarşamba Asya borsalarında son durum
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler