Borsa güne yükselişle başladı: 19 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 9.923,44 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı: 19 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da son durum
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:30

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,55 puan ve yüzde 0,07 artışla 9.923,44 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 2,16 ile madencilik kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,11 ile ulaştırma oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 9.916,89 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurtiçinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurtdışında ise FOMC toplantı tutanakları, İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler: #ABD Merkez Bankası #Borsa İstanbul #BIST #Donald Trump

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