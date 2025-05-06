Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.109,68 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı
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AA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:39

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,51 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.109,68 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,69 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,11 ile iletişim oldu.

FED BEKLEYİŞİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler: #Borsa İstanbul #fed #endeks

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