'Borsa İstanbul' operasyonunda yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı!
Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Şüpheliler, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarla 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltına alındı.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle, 1 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Son olarak 12 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol ile serbest kaldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Borsa İstanbul’da manipülatif işlemler yapıldığı” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyon kapsamında, İstanbul , Ankara ve Şanlıurfa’da 15 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
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