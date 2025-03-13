Borsa güne yükselişle başladı: 13 Mart 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da son durum

Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:19

Güncelleme: 13.03.2025 - 10:19

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,12 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.625,38 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurtiçinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARDA ENDİŞELER SÜRÜYOR

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari tutumuna yönelik endişelerle yön arayışına devam ediyor.

Yurtiçinde ise gözler bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine çevrildi.

TCMB, geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekmişti.

Bu gelişmelerin yanı sıra Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurtiçinde konut satış istatistikleri, TCMB'nin PPK toplantı özeti haftalık para ve banka istatistikleri, yurtdışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.750 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.