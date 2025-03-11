ABD borsalarında tarihi düşüş: Türkiye'nin 20 yıllık ihracatını geride bıraktı!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:18

Güncelleme: 11.03.2025 - 13:19

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kısım gümrük vergilsini hayata geçirmesi ve ardından yapmayı planladığı diğer bazı ek vergiler yatırımcılar arasında korku yaratırken, Wall Street'in S&P 500 endeksi zirveye ulaşmasının ardından geçen yaklaşık bir aylık sürede 4 trilyon dolar değer kaybetti.

Özellikle Kanada, Meksika ve Çin gibi büyük ticaret ortaklarına karşı uygulanan gümrük vergileri, işletmeler, tüketiciler ve yatırımcılar için belirsizliği artırdı.

BORSADA DÜŞÜŞ DERİNLEŞİYOR

Borsadaki satışlar, pazartesi günü daha da derinleşti. S&P 500, yüzde 2,7 değer kaybederek yılın en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Nasdaq Composite ise yüzde 4 düştü ve Eylül 2022'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. S&P 500, 19 Şubat'taki rekor seviyesinden yüzde 8,6 düştü ve o tarihten bu yana 4 trilyon doların üzerinde piyasa değeri kaybetti.

Reuters'ın aktardığı bilgiye göre yatırımcılar, ticaret politikalarının etkileri konusunda endişelerini dile getirirken Trump hafta sonu ABD'nin resesyona girip girmeyeceği hakkında herhangi bir tahminde bulunmaktan kaçındı.

Lazard CEO'su Peter Orszag, “Kanada, Meksika ve Avrupa ile ilgili tarife savaşlarının yarattığı belirsizlik, yönetim kurullarının ve C-suite'lerin geleceğe yönelik planlarını yeniden gözden geçirmelerine yol açtı” dedi. "Bu sorunlar önümüzdeki bir ay içinde çözülmezse, ABD ekonomisi ve birleşme ve satın alma faaliyetlerine ciddi zarar verebilir."

S&P 500, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana kaydettiği tüm kazançları geri verirken, hedge fonları cuma günü hisse senetlerindeki risklerini en büyük miktarda azalttı. Yatırımcılar, Trump'ın vergi indirimleri ve deregülasyon gibi büyüme yanlısı politikalara olumlu bakmıştı, ancak gümrük tarifeleri gibi belirsizlikler duyarlılığı olumsuz etkiledi.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ ZORLUKLAR

S&P 500 endeksi, 2023 ve 2024'te Nvidia ve Tesla gibi teknoloji devlerinin öncülüğünde büyük kazançlar elde etti. Ancak 2025'te şu ana kadar zorluklarla karşılaştı. Pazartesi günü teknoloji sektörü yüzde 4,3 değer kaybederken, Apple ve Nvidia hisseleri yüzde 5'e kadar geriledi. Tesla ise yüzde 15 değer kaybetti.

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ VOLATİLİTE ARTIYOR

Yatırımcıların endişeleri, borsa değerlemelerinin tarihi ortalamaların çok üzerinde kalmaya devam etmesine rağmen, ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin birleşimiyle daha da arttı. Cboe Volatilite endeksi, pazartesi günü ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yatırımcılar, hükümetin kısmi kapanmasını önlemek için bir finansman tasarısı geçirme çabalarını ve ABD'deki enflasyon raporunu da izliyor.

YAŞANAN KAYIP 4 YILLIK ÜRETİMDEN FAZLA!

Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin 2021'den bu yana toplam GSYH'si 3,976 trilyon dolar olarak kaydediliyor. ABD'nin en büyük 500 şirketinin yer aldığı S&P 500 endeksinin üç haftada yaşadığı kayıpsa Türkiye'nin toplam GSYH'sinin üzerinde. Türkiye'nin 2005-2024 yılları arasında elde ettiği 20 yıllık ihracat kazancı ise yaklaşık 3 trilyon 218 milyar 855 milyon 122 bin dolar olarak hesaplandı. ABD borsalarındaki kayıp, Türkiye'nin 20 yıllık ihracat kazancından yüzde 24,25 daha fazla oldu.