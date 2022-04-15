Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 2.479,00 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,59 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 2.479,00 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77'yle iletişim, tek kaybettiren yüzde 0,84'le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
Dün alıcılı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 2.475,41 puana taşıdı.
Analistler, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, Borsa İstanbul'da sakin bir seyir izlenebileceğini kaydetti.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ve yükseliş eğilimindeki petrol fiyatlarının iyimserliği törpülediğini ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve bütçe dengesi, ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının öne çıktığını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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