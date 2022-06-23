Borsa güne yükselişle başladı

23 Haziran 2022 Perşembe, 10:27

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 2.576,07 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı yükseliş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,06 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,5'le finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,7'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

"DEVAM EDEN FAİZ ARTIŞLARININ UYGUN OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"



BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,06 azalışla 2.574,30 puandan tamamladı.

Dün, ABD Senato'sunda para politikası raporunu paylaşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın temmuz sonrası için politikalarının gelecek makroekonomik verilere göre toplantıdan toplantıya kararlaştırılacağını söyledi. Gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını vurgulayan Powell, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz" dedi. Powell, yükselen enflasyona karşı 100 baz puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise "Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım" yanıtını verdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

GÜNDEMDE DÜNYA GENELİNDE AÇIKLANACAK PMI VAR



Powell'ın ABD Kongresi'nde bugün de devam edecek Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu ve sonrasında vereceği mesajların küresel pay piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ödemeler dengesinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.555 ve 2.530 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 2.600 puanın ise önemli direnç konumuna geldiğini ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasını bekliyor.