Borsa güne yükselişle başladı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:44

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,47 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.110,78 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,37 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,40 değer kazanarak günü 5.092,31 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Ülkede iş gücü piyasalarının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentilerin üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.