Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 yükselişle 7.296,00 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,46 puan artışla ve yüzde 0,52 değer kazanarak 7.296,00 puana çıktı.

AA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:39
Borsa güne yükselişle başladı
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Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,65 ile sigortacılık, tek kaybettiren ise yüzde 1,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 artarak 7.258,64 puanla rekor seviyeden kapanırken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.336,11 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyretti.

Analistler, bugün ayrıca yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Euro bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.500 seviyelerinin direnç, 7.200 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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