Borsa güne yükselişle başladı: 22 Ekim 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da son durum

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kaybederek 10.467,20 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,23 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.512,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,90 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen holding, en fazla gerileyen ise yüzde 1,25 ile turizm oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI TÖRPÜLENİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile planlanan görüşmenin gerçekleşmeme ihtimaline yönelik söylemi risk iştahını törpüledi.

ABD ile Çin arasında ticari gerilim dünya genelinde yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump, iki hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirtirken, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" ifade etti.

Analistler, bugün yurtiçinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde'ın konuşması ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin ise direnç, 10.350 ve 10.250 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu ifade etti.