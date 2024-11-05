Borsa güne yükselişle başladı: Gözler ABD başkanlık seçimlerinde
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,59 yükselişle 8.714,65 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,77 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 8.714,65 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,18 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.
Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 8.663,88 puandan tamamladı.
GÖZLER ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE
Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD seçimlerinin yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 9.000 puanın direnç, 8.600 ve 8.520 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hayatını kaybetti!
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi
- İşte Belediye Başkanı'nı öldüren saldırganın ifadesi!
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
- AKP'den kayyum için ilk açıklama
- ‘Bu haliyle akla ziyandır’
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı