Borsa güne yükselişle başladı: Gözler ABD başkanlık seçimlerinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,59 yükselişle 8.714,65 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı: Gözler ABD başkanlık seçimlerinde
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AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:10

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,77 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 8.714,65 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,18 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 8.663,88 puandan tamamladı.

GÖZLER ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD seçimlerinin yanı sıra İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 9.000 puanın direnç, 8.600 ve 8.520 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler: #Borsa İstanbul #bankacılık #ABD seçimleri

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