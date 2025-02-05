Borsa güne yükselişle başladı: Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.821,60 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı: Küresel piyasalar karışık seyrediyor
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AA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:06

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,50 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.821,60 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,44 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,25 ile sigorta oldu.

Yurtiçinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.807,10 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin, yurtdışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler: #Borsa İstanbul #Küresel piyasalar #ABD

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