Borsa İstanbul'da sert düşüş: Bankacılık hisseleri çakıldı!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 14:34

Güncelleme: 03.02.2025 - 14:34

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı ve gün içinde kayıplarını artırdı. BIST 100 endeksindeki değer kaybı yüzde 2’yi aşarken, bankacılık endeksi yüzde 4’ün üzerinde düşüş yaşadı.

Geçen haftayı kayıpla kapatan Borsa İstanbul, yeni haftaya da satıcılı başladı. Küresel ticaret savaşlarının etkisi ve beklentileri aşan enflasyon verisi, piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

TİCARET SAVAŞLARININ ETKİSİ BÜYÜYOR

ABD’nin Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesi, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. 4 Şubat’ta yürürlüğe girecek bu vergiler ve Trump’ın diğer ülkelere de yeni tarifeler getireceği yönündeki açıklamaları, piyasalarda tedirginlik yaratıyor.

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜFE, ocak ayında yüzde 5,03 artarken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak hesaplandı. Beklentiler, aylık enflasyonun yüzde 4,33, yıllık enflasyonun ise yüzde 41,16 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 27,20, aylık ise yüzde 3,06 arttı.

BANKACILIK HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,86 düşüşle 9.918 puandan başladı ve gün içinde 9.754 – 9.918 aralığında hareket etti. Saat 12.24 itibarıyla endeks yüzde 1,62 kayıpla 9.840 puana geriledi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise yüzde 0,82 düşüş gösterirken, gün içinde kayıplar sırasıyla yüzde 1,66 ve yüzde 3,16’ya ulaştı.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyeleri destek, 10.000 ve 10.100 puan ise direnç noktaları olarak takip ediliyor.

Cuma günü satıcılı seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 kayıpla 10.004 puandan kapatmıştı.