Borsa günü yükselişle tamamladı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 19:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 19:00

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yüzde 2,5 yükselişle başlarken alımların hızlanmasıyla yüzde 4’e kadar prim yaptı. Öğle saatlerinde ise BIST 100 endeksi negatif bölgeye geçti. Bir ara satışların sertleşmesiyle pozitif hava dağıldı ve endeks 4.700 puanın altını test etti. Bu hareketlerin ardından öğleden sonra ise yeniden alım rüzgarına kapılan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 3’ü aşan yükselişi gördü. Kapanışta, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 241,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 118,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,87 ve holding endeksi yüzde 4,04 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,61 ile ulaştırma oldu.

ABD'nin salgının başlangıcından bu yana ilk defa aylık bazda negatif enflasyon açıklamasıyla piyasalarda risk iştahı arttı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı. Böylece geçen yıl aralıkta, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif aylık enflasyon kaydedildi.

Analistler, enflasyondaki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'na (Fed) gelecek ayki toplantısında faiz artış hızını yavaşlatması için alan sağladığını belirtti.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, İngiltere'de ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da büyüme, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda bulunduğunu, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.