Borsa günü yükselişle tamamladı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 18:26

Güncelleme: 26.05.2023 - 18:26

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 56,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 3,15 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,94 iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin yakın zamanda çözülebileceğine ilişkin haber akışının piyasalarda olumlu karşılandığını aktaran analistler, buna karşın dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden belirsizleştiğini dile getirdi.

Dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirdiklerini söylediğini anımsatarak, müzakerecilerin de görüşmelere devam ettiğini ve ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Haftaya Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Fed Bej Kitap raporu, ECB toplantı tutanakları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, yurt içinde büyüme, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi'nde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.