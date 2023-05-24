Uzmanlara göre borsada 4400 seviyesi kritik

Yayınlanma: 24.05.2023 - 16:38

Güncelleme: 24.05.2023 - 16:38

Piyasalar 14 Mayıs öncesi seçimlerin ilk turda bitmesini fiyatlıyordu. İkinci tur ve belirsizlik, düşüşü getirdi. 15 Mayıs’ta borsa çakılırken devre kesiciler çalıştırıldı.

BIST 100 endeksi 4480 seviyesinde. Ancak oynaklık sürüyor.

Ekonomi gazetesinden Hakan Güldağ ve Barış Esen’in yayınına konuk olan Nuri Sevgen, borsa için 4400 seviyesinin kritik olduğunu söyledi.

Sevgen şunları aktardı:

”Bu seviye üzerinde kaldığımızda sıkıntı yok. Ama altına girersek 100 günlük ortalama olduğu için sıkıntı var. O yüzden bu seviye takip ediliyor. Bugün seçimden önce nakde dönmek için son gün. Çarşamba günü satılan pozisyonlar cuma günü nakde dönebiliyor. Bunun hareketliliğini gözlemleyeceğiz. Gözümüz döviz tarafında.”