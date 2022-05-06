Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (6 Mayıs 2022)
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 14,8646'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,90 seviyelerinden işlem görüyor.
Dolar endeksi, bugün Aralık 2002'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 104,1'i test etmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 103,9 seviyesinde dengelendi.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını ve dolar talebinin arttığını bildirdi.
Bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de halihazırda oldukça güçlü bir iş gücü piyasası bulunduğunu ve raporda iş gücü piyasasına ilişkin son durumla birlikte ücretlerdeki değişimin de yakından takip edileceğini ifade etti.
DOLAR 15'E KOŞUYOR..
Dün 14,8622 seviyesinde kapanış yapan dolar bugün gün içi en düşük 14,855'yi görürken en yüksek 14,9341'i gördü. Dolar şu saatlerde 14,93 seviyesinde işlem görüyor.
Video Haberler
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
- Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Çıkma düşersin dediler! 2 tane direk değiştim
- Trambolinli hırsızlık görenlerini hayrete düşürdü
- Tunca Nehri kenarında 'kakava' kutlaması
- Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
- Çekmeköy’de çarpışan otomobillerden biri iş yerine girdi
- Çocuklarda gizemli virüs telaşı
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Çiğ süt fiyatları arttı!
- 'Bakan ekonomiyi bilmiyor'