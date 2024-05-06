Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 10.268,83 puana indi.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:45
Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,06 puan azalışla 10.268,83 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 49,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,69 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,82 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kurunun takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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