Borsa'da yatırımcı sayısı düşüşte
Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, geçen hafta 553 bin 683 kişi azaldı. Önceki hafta 518 bin 105 kişi artan yatırımcı sayısı, 19 Nisan ile sona eren haftada 713 bin 259 kişi ile hızlı düşüş yaşanmıştı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geride kalan haftada azaldı.
MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 3 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 553 bin 683 kişi azaldı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 260 bin 524 seviyesinden 7 milyon 706 bin 841'e geriledi.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,54 trilyon TL'den 14,26 trilyon TL'ye çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Yıldırım 'Teşkilat'a veda ediyor
- 'Talimat'ın gereği bekleniyor!
- Malvarlığını belediye binasına astı
- 'Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor'
- Karayolunda çırılçıplak dolaştı!
- Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları...
- Tahsisleri oy çokluğuyla iptal ettiler
- Ezgi Apartmanı Davası’nda gergin duruşma
- Hamit Altıntop'tan Semih Kılıçsoy itirafı
- 'Edanur' soruşturmasında gözaltılar