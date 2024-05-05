Borsa'da yatırımcı sayısı düşüşte

Yayınlanma: 05.05.2024 - 10:55

Güncelleme: 05.05.2024 - 10:55

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geride kalan haftada azaldı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 3 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 553 bin 683 kişi azaldı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 260 bin 524 seviyesinden 7 milyon 706 bin 841'e geriledi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,54 trilyon TL'den 14,26 trilyon TL'ye çıktı.