Borsa'da yatırımcı sayısı düşüşte

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı, geçen hafta 553 bin 683 kişi azaldı. Önceki hafta 518 bin 105 kişi artan yatırımcı sayısı, 19 Nisan ile sona eren haftada 713 bin 259 kişi ile hızlı düşüş yaşanmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 10:55
Borsa'da yatırımcı sayısı düşüşte
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geride kalan haftada azaldı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 3 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 553 bin 683 kişi azaldı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 260 bin 524 seviyesinden 7 milyon 706 bin 841'e geriledi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,54 trilyon TL'den 14,26 trilyon TL'ye çıktı.


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