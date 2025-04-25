Borsa günün ilk yarısında geriledi: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,1 değer kaybederek 9.481,33 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
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AA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:24

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,1 azalışla 9.481,33 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 35,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 6,25 ile finansal kiralama faktoring en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair iyimserlik ve güçlü teknoloji bilançolarıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, yoğunlaşan bilanço sezonu nedeniyle hem yurtiçinde hem de yurtdışında hisse ve sektör bazlı hareketlerin görülebileceğini belirtti.

Günün geri kalanında yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, sektörel enflasyon beklentileri, haftalık para ve banka istatistikleri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurtdışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek, 9.550 ve 9.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler: #BIST #Bankacılık endeksi #ABD #Çin

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