Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.159,94 puanla rekor seviyeyi gördü.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 13:27
Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi!
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Günün ilk yarısında 9.159,94 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,03 puan ve yüzde 1,06 değer kazancıyla 9.142,00 oldu. Toplam işlem hacmi 67,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,7, holding endeksi yüzde 0,4 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,08 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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