Borsa günün ilk yarısında rekor tazelendi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.907,38 puanla rekor seviyeyi gördü.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 13:47
Borsa günün ilk yarısında rekor tazelendi!
Abone Ol google-news

Günün ilk yarısında 9.907,38 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 166,67 puan ve yüzde 1,72 değer kazancıyla 9.883,45 oldu. Toplam işlem hacmi 51,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,35 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceğine işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000-10.100 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 


Borsa İstanbul haberleri borsa haberleri

İlgili Haberler

Borsa güne yüzde 0,48 yükselişle başladı

Borsa güne yüzde 0,48 yükselişle başladı
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?
Borsa İstanbul açıkladı: Bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul açıkladı: Bir hisseye kredili işlem yasağı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2024 altın fiyatları...
Küçük piyanist Demirhan yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor

Küçük piyanist Demirhan yeteneğiyle görenleri şaşkına çeviriyor
Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’

Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
Bade İşçil’den güzellik itirafı: ‘Arkadaşlıklarımda eşlerinden, sevgililerinden…’

Bade İşçil’den güzellik itirafı: ‘Arkadaşlıklarımda eşlerinden, sevgililerinden…’
Adana'da feci olay... Kapısı açık seyreden otobüsten böyle düştü!

Adana'da feci olay... Kapısı açık seyreden otobüsten böyle düştü!
Kadını 4’üncü kattan atan avukat gülüp müzik açmış

Kadını 4’üncü kattan atan avukat gülüp müzik açmış
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: 'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TL'

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: 'Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın toplam maaşı 801 bin TL'
Liseli kıza ‘MİT’e alacağız’ vaadiyle istismarda, sanıklara verilen cezalar onaylandı

Liseli kıza ‘MİT’e alacağız’ vaadiyle istismarda, sanıklara verilen cezalar onaylandı