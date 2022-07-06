Borsa günün ilk yarısında yükseldi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:08

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15.13 puan değer kazanarak 2.386,38'e çıktı. Toplam işlem hacmi 13.8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0.90 ve holding endeksi yüzde 0.33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile gıda, en çok kaybettiren ise yüzde 2,29 ile madencilik oldu.

Analistler, artan resesyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, küresel pay piyasalarındaki dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini söyledi.

Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanacağını anımsatan analistler, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri arasında kalan banka yetkililerinin temmuzda atacağı adıma dair ipucu aranacağını, detayların 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini güçlendirebileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 ve 2.350 seviyelerinin destek, 2.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.