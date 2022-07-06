Avrupa borsaları yükselişle açıldı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:55

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1.35 yükselişle 7.122 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.50 artışla 5.881 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1.45 değer kazancıyla 21.010 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.92 primle 8.032 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, dün 1.0235 ile Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yatay seyirle 1.0266'dan işlem görüyor.

'RESESYON BEKLENTİSİ DAHA DA GÜÇLENDİ'

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirildiğini ve bunun da risk iştahını baskıladığını belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini ifade etti.

Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanacağını anımsatan analistler, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri arasında kalan banka yetkililerinin temmuzda atacağı adıma dair ipucu aranacağını, detayların 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini güçlendirebileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, güçlenen dolar endeksinin etkisiyle düşüşünü sürdüren avro/dolar paritesinin seyrinin de yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, mayısta Almanya'da fabrika siparişleri aylık yüzde 0.1 artışla beklentileri aştı.