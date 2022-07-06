Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,39 artışla 406,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,58 değer kazancıyla 12.594 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1.35 yükselişle 7.122 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.50 artışla 5.881 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1.45 değer kazancıyla 21.010 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.92 primle 8.032 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, dün 1.0235 ile Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yatay seyirle 1.0266'dan işlem görüyor.
'RESESYON BEKLENTİSİ DAHA DA GÜÇLENDİ'
Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirildiğini ve bunun da risk iştahını baskıladığını belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini ifade etti.
Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanacağını anımsatan analistler, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri arasında kalan banka yetkililerinin temmuzda atacağı adıma dair ipucu aranacağını, detayların 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini güçlendirebileceğini söyledi.
Analistler, bugünün veri gündeminde, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, güçlenen dolar endeksinin etkisiyle düşüşünü sürdüren avro/dolar paritesinin seyrinin de yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.
Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, mayısta Almanya'da fabrika siparişleri aylık yüzde 0.1 artışla beklentileri aştı.
Video Haberler
- Avcılar'da gece yarısı ilginç olay
- 'Ben hayattan bıktım, yetişemiyorum ya!'
- Beyoğlu'nda pitbullu gaspçılar yakalandı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Beton mikserinin altında kalan sürücü kurtarıldı
- Polisten kaçtı, 'Çekmeyin ünlü olmak istemiyorum' dedi
- Ölen köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü
- Park halindeki yolcu otobüsünde yangın
- Şişli'de iki katlı metruk bina alev alev yandı
- Minibüsün 'klima motorundan' çıkanlar pes dedirtti
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İstanbul'da katliam
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!
- Cem Yılmaz'dan 'Çağlar Çorumlu' itirafı
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!