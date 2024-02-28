Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kazanarak 9.209,24 puana çıktı.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 14:04
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Abone Ol google-news

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,76 puan artışla 9.209,24 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 50,9 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,43 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliğin devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.250 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


BIST haberleri borsa haberleri Borsa İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir
Yatırımcılar dikkat! O sektör borsada tarihi zirveyi gördü

Yatırımcılar dikkat! O sektör borsada tarihi zirveyi gördü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...

Yeni Renault Scenic, Megane fiyatına geliyor! Türkiye fiyatını hesapladık: İşte 2024 yılının elektrikli otomobili...
Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor – Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Demet Evgar'ın 'Bahar'da söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu

Demet Evgar'ın 'Bahar'da söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu
Yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi Çin’de yayımlandı

Yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi Çin’de yayımlandı
Kızılcık Şerbeti'nde rol değişimi: Abdullah karakterini kim canlandıracak?

Kızılcık Şerbeti'nde rol değişimi: Abdullah karakterini kim canlandıracak?
yatırımcılar dikkat… Gram altın rekor kırdı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2024 altın fiyatları…

yatırımcılar dikkat… Gram altın rekor kırdı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2024 altın fiyatları…
Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarındaki penaltı kararlarının VAR kayıtları yayınlandı

Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Antalyaspor maçlarındaki penaltı kararlarının VAR kayıtları yayınlandı
Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?