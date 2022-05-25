Borsa hafta ortası güne yükselişle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,71 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 2.386,71 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17'yle metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 0,22'yle bilişim oldu.
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 2.375,00 puandan tamamladı.
Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, küresel piyasalarda oynaklığın devam ettiğini söyledi.
ABD MERKEZ BANKASI'NIN TOPLANTI TUTANAKLARININ TAKİP EDİLECEK
Bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.
Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.420 ve 2.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da 1'inci çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla yıllık yüzde 3,8 artışla beklentileri aştı.
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