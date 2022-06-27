Borsa haftaya düşüşle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,34 puan ve yüzde 2,52 değer kaybederek 2.489,74 puana geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,52 azalışla 2.489,74 puandan başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 2,54 ve holding endeksi yüzde 3,30 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en fazla kaybettiren holding oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü dünya borsalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü yüzde 0,43 artışla 2.554,08 puandan tamamladı.
POZİTİF BİR SEYİR İZLENİYOR
Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin kararları sonrası negatif ayrıştığını söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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