Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,23 yükselişle 10.701,24 puandan başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 10:18
Borsa haftaya yükselişle başladı
Abone Ol google-news

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,58 puan ve yüzde 0,23 artarak 10.701,24 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,46 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,07 düşüşle 10.676,65 puanla günü tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını kaydederken, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak." dedi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 puanın direnç 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!

Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’

Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’
AKP MKYK üyesi Miroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Mansur Yavaş'tan sonra geliyor, bundan büyük kayıp olur mu?

AKP MKYK üyesi Miroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Mansur Yavaş'tan sonra geliyor, bundan büyük kayıp olur mu?
Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı

Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı
'Kaç saat uyutacaklar belirsiz' demişti... 'Sokak hayvanları' açıklaması gündem olan Devlet Bahçeli’ye, Tanju Özcan'dan çağrı

'Kaç saat uyutacaklar belirsiz' demişti... 'Sokak hayvanları' açıklaması gündem olan Devlet Bahçeli’ye, Tanju Özcan'dan çağrı
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj Hollanda'da gözaltına alındı

Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj Hollanda'da gözaltına alındı
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’