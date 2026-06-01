Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,44 yükselişle 13.722,47 puandan başladı. Küresel piyasalarda yapay zekâ hisselerine yönelik güçlü ilgi risk iştahını desteklerken, ABD ile İran arasındaki sürece ilişkin belirsizlikler yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan 845 milyon dolarlık sözleşmeler de piyasaların takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı.

BIST 100 ENDEKSİ AÇILIŞTA YÜKSELDİ

Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybıyla 13.662,75 puandan tamamladı.

Endeks, yeni işlem gününe ise önceki kapanışa göre 59,73 puanlık yükselişle 13.722,47 puandan başladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi ise yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen sektör yüzde 2,44 ile spor olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 2,69 ile finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI YÜKSEK

Küresel piyasalarda yapay zekâ rallisinin jeopolitik riskleri dengelemesiyle risk iştahı yüksek seyrediyor.

ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentiler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan henüz net bir açıklama gelmemesi sürece ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti.

ASELSAN VE SSB ARASINDA 845 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Öte yandan ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında “kamu güvenliği haberleşme” ile “uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine” yönelik toplam 845 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

Söz konusu gelişmenin savunma sanayii hisselerine yönelik ilgiyi artırdığı değerlendiriliyor.

PİYASALARDA GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, bugün yurtiçinde büyüme verileri ile imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) takip edileceğini belirtti.

Küresel tarafta ise ABD ve Avrupa’da açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, ABD’de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları ve Avro Bölgesi işsizlik oranı yatırımcıların odağında bulunuyor.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,7 büyümesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2027 yılı sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı ise yüzde 4,50 seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puan seviyelerinin direnç, 13.700 ve 13.600 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.