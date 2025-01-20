Borsa haftaya yükselişle başladı: Küresel piyasalar Trump'ın yemin töreni öncesi pozitif seyrediyor

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:13

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:13

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,82 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.035,76 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran sektör banka oldu.

Yurtiçinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR TRUMP'IN YEMİN TÖRENİ ÖNCESİ POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurtiçinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurtdışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.