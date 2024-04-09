Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazancıyla günü 9.814,19 puandan tamamlayarak günlük ve haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.849,26 puana taşıdı.

AA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 14:43
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Abone Ol google-news

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini dile getiren analistler, geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasında sıkı duruşa işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamaların değiştiğini dile getirdi.

Yarın yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı tatili olması nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Fed toplantı tutanakları, hazine bütçe dengesi ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktararak, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


borsa haberleri Borsa İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Küresel kripto borsası Türkiye pazarına açılıyor

Küresel kripto borsası Türkiye pazarına açılıyor
Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı
Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Borsa İstanbul'da yeni rekor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Altın fiyatlarında düşüş Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatlarında düşüş Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Nisan 2024 altın fiyatları...
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi!
İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'

İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'
AİHM’den Osman Kavala kararı!

AİHM’den Osman Kavala kararı!
Kanlı sorguyu kayıt altına almışlardı... Cesedi yol kenarında bulundu!

Kanlı sorguyu kayıt altına almışlardı... Cesedi yol kenarında bulundu!
4 ay önce Burak Sergen’den boşanmıştı… Nihan Ünsal yeniden nişanlandı

4 ay önce Burak Sergen’den boşanmıştı… Nihan Ünsal yeniden nişanlandı
Süleymanpaşa ilçesinde mazbata krizi yaşandı: 'Listede kaydırma yapıldı'

Süleymanpaşa ilçesinde mazbata krizi yaşandı: 'Listede kaydırma yapıldı'
Hazar Ergüçlü’den ‘Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ itirafı!

Hazar Ergüçlü’den ‘Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ itirafı!