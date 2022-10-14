Borsa ilk yarıda yükseldi (14 Ekim 2022)

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,72’lik değer kazandı.

AA
14 Ekim 2022 Cuma, 14:12
Borsa ilk yarıda yükseldi (14 Ekim 2022)
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,72’lik değer kazandı. Endeks 61,10 puan artışla 3.614,53 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,17, holding endeksi ise yüzde 1,60 değer kazandı. 


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