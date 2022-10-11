New York borsası düşüşle açıldı

11 Ekim 2022 Salı, 17:07

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 3.595,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 azalarak 10.484,37 puana indi.

Artan resesyon uyarılarına karşın merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle endeksler, yeni günün açılışında negatif seyrini sürdürdü.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4'E ÇIKTI

Güçlenen resesyon endişeleriyle tahvil faizleri yükseliş göstermeye devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'e kadar çıktı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) bugün açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2 olarak korurken, gelecek yıla dair tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdü.

Küresel ekonominin bir dizi çalkantılı zorluk yaşadığı vurgulanan raporda, yüksek enflasyonun, çoğu bölgede sıkılaşan mali koşulların, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın ve Kovid-19 salgınının ekonomik görünüm üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, "Bu, küresel mali kriz ve Kovid-19 salgınının akut aşaması dışında 2001'den bu yana en zayıf büyüme profilidir ve en büyük ekonomiler için önemli yavaşlamaları yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.