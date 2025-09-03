Borsa İstanbul'da düşüş sürüyor: Bankacılıkta kayıplar artıyor!

Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününe yatay negatif bir başlangıç yapmış olsa da, kayıplarını hızlandırdı. Özellikle bankacılık endeksinde yaşanan düşüş yüzde 6'nın üzerine çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl kongresi iptali kararı ve ağustos ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi Borsa İstanbul'daki sert satışlarda etkili oldu.

BIST 100 ENDEKSİ AÇILIŞTA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 0,07 puan azalarak 10.877 seviyesinde seyretti. Saat 10.55 itibarıyla yüzde 1,77 kayıpla 10.691 puana geriledi.

BANKACILIK ENDEKSİ SERT DÜŞÜŞTE

Bankacılık sektörü endeksi gün içinde yüzde 6'nın üzerinde kayıp yaşadı ve şu an yüzde 5,98 azalışla 14.626 puanda işlem görüyor. Teknik açıdan BIST 100’de 10.800 ve 10.700 destek noktaları, 11.000 ve 11.100 ise direnç seviyeleri olarak izleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA OLUMSUZ HAVA

Dün satış ağırlıklı seyreyle kapanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,57’lik değer kaybıyla tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD ekonomisine yönelik mali endişeler ve tahvil satışları satış baskısını artırarak piyasaların negatif seyretmesine neden oluyor.