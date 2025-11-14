Borsa İstanbul'da gerileme sürüyor: Düşüşün sebebi ne?

ABD'de teknoloji hisselerindeki sert satışlarla birlikte, Fed'in aralıkta faiz indirimine yönelik beklentilerin azalması, Wall Street'te vadeli endekslerde satış baskısını artırdı. Avrupa'da önde gelen endeksler gerilerken, Borsa İstanbul'da da düşüş eğilimi güç kazandı.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamladı. Açılışta haftanın son işlem gününe yüzde 0,22 azalışla 10.604,89 puandan başlayan endeks, gün ortasında yüzde 0,59 değer kaybıyla 10.566,23 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.549,80, en yüksek 10.607,39 puanı gördü. Teknoloji endeksi yüzde 1,5, hizmetler endeksi yüzde 0,9, sanayi endeksi yüzde 0,3 ve mali endeks yüzde 0,18 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında BIST 100 hisselerinden 35'i yükselirken 64'ü düştü, 1 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester ve Akbank oldu.

SATIŞLAR HIZLANDI, ENDEKS KRİTİK SEVİYELERE YAKLAŞTI

Günün ikinci yarısında küresel piyasalardaki görünümün etkisiyle satışlar hızlandı. BIST 100 endeksi yüzde 1,4 kayıpla 10.476 puana kadar gerileyerek son üç günün en düşük seviyelerini gördü. 15:20 itibarıyla endeks yüzde 1,35 kayıpla 10.485 puandan işlem gördü. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 kaybı yaşayan endeks, haftayı düşüşle tamamlama hazırlığında.

Teknik açıdan BIST 100'de 10.550 ve 10.500 puan seviyeleri destek, 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç olarak izleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA TEKNOLOJİ HİSSELERİNİN ETKİSİ SÜRÜYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve teknoloji hisselerindeki sert satışlarla negatif bir görünüm sergiliyor. Analistler, günün ikinci yarısında veri gündeminin sakin olacağını belirtiyor.

Güne başlarken yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan piyasa katılımcıları anketi, yurtdışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi takip edildi. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yükselmesi dikkat çekti.