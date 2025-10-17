Borsa İstanbul'da sert düşüş: Dev banka 1,22 milyar TL'lik çıkış yaptı!

Borsa İstanbul, dün hafif bir yükseliş kaydettikten sonra yeniden düşüş eğilimine girdi. Bugün kayıplar sertleşirken Bank of America (BofA) 1,22 milyar TL’lik net satışla piyasada en büyük satıcı konumunu koruyor ve düşüşte etkili olduğu ifade ediliyor.

Dünkü işlemleri yüzde 0,9 düşüşle 10.371 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, bugüne yüzde 0,31 kayıpla 10.338 puandan başladı. Gün ortasında TSİ 13:45 civarında ise yüzde 2,35 düşüşle 10.123 puana geriledi.

YUKARI ADIM İŞLEMİ UYGULANIYOR

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Saat 11:00:59 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır” bilgisini paylaştı.

BofA’nın en çok sattığı senetler arasında Aselsan (ASELS), Tera Yatırım (TERA), Adese Gayrimenkul (ADESE), Fonet Bilgi (FONET) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) yer aldı. İkinci en büyük satıcı Ziraat Yatırım olurken, 268,7 milyon TL’lik net işlem gerçekleştirdi.