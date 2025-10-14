Borsa İstanbul'da sert düşüş: Yukarı adım işlemi uygulanacak

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yaşanan yüzde 2’lik değişim sonrası pay piyasasında açığa satış işlemlerine ilişkin düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
BORSADA YUKARI ADIM KURALI DEVREYE GİRDİ
Borsa İstanbul AŞ, BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi üzerinden yaptığı açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yayımladı. Duyuruda, "Saat 16.19.40 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.