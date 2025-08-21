Borsa İstanbul’da tarihi zirveye ulaştı: BIST 100 rekor kırdı!

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

Endeks güne 11.195,98 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri olurken, tek kaybettiren yüzde 0,07 ile madencilik oldu.

BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ ZİRVE

BIST 100 endeksi tarihin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı görerek rekor kırdı.

BIST 100 endeksi en son zirveyi 11.156 puanla 16 Temmuz 2024 tarihinde görmüştü.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu belirtiyor.