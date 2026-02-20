Borsa İstanbul'dan kritik uyarı: Hangi gümüş yasal, hangisi değil?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü, granül gümüş satışına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Açıklamada, işlemlerde yürürlükteki yasal düzenlemelere uyulması gerektiği vurgulanarak, standart dışı alım satım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

YALNIZCA YETKİLİ KURUMLAR ARACILIĞIYLA SATIŞ

Türkiye’de granül formdaki işlenmemiş gümüş satışının; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından lisans verilen rafineriler, Borsa İstanbul Rafineriler Listesi’nde yer alan kuruluşlar ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ürünler aracılığıyla gerçekleştirilebildiği belirtildi.

Yetkililer, bu kurumlar dışında yapılan satışların mevzuata aykırı olduğunu ifade ederek, yatırımcılar ve satıcıların yalnızca resmi kanallar üzerinden işlem yapmaları gerektiğini bildirdi.

STANDART DIŞI SATIŞLARA CEZAİ YAPTIRIM

Uyarının, yapılan denetimler ve internet ortamında tespit edilen mevzuata aykırı satışların ardından geldiği kaydedildi. Özellikle şeffaf poşet veya plastik kavanoz içinde sunulan granül gümüş ürünlerine yönelik artan ilginin belirlendiği, bu ürünlerin yasal olmadığına dikkat çekildi.

Bu tür işlemlerin 1567 sayılı Kanun kapsamında cezai yaptırımla karşılaşabileceği ifade edildi.

ÜRÜNLERDE ZORUNLU STANDARTLAR

Resmi Gazete’nin 23 Şubat 2023 tarihli tebliğine dayandırılan düzenlemeye göre, işlenmemiş gümüş granüllerin en az yüzde 99,9 saflıkta olması ve mühürlü ambalajlarda sunulması gerekiyor.

Ambalaj üzerinde ürünün ayarı, saf ağırlığı (ambalaj hariç), üretici rafinerinin adı veya amblemi, “Granül Gümüş” ya da “Silver Granules” ibaresi ile üretim tarihinin yer almasının zorunlu olduğu bildirildi.

YATIRIMDA GÜVENLİK VE ŞEFFAFLIK VURGUSU

Bankalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Borsa İstanbul listesinde yer alan rafineriler ve yetkili kuyum işletmeleri gibi aracı kuruluşların yalnızca mevzuata uygun şekilde üretilmiş standart işlenmemiş değerli metallerin alım satımını gerçekleştirebildiği aktarıldı.

Bu uygulama ile gümüş yatırımlarında şeffaflık ve tüketici güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtildi.

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Borsa İstanbul, yatırımcıları ve sektör temsilcilerini granül gümüşün mevzuata aykırı yollarla alım satımından kaçınmaları konusunda uyardı. Açıklamada, işlemlerin yalnızca yetkili kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.