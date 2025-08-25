Cumhuriyet Gazetesi Logo
Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...
Paylaş

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

25.08.2025 15:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Borsa İstanbul’da yaşanan yükseliş yatırımcıların ilgisini artırıyor. Şirketlerin piyasa değerleri rekor seviyelere çıkarken, en güçlü markalar öne çıkıyor. Peki BIST 100’de hangi şirketler en değerli konumda? İşte tüm ayrıntılar...

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yükseliş trendini koruyarak yeni haftaya rekor seviyelerden başladı. Açılışta yüzde 1,05 artışla 11.507,60 puana çıkan endeks, gün içinde 11.511 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 14.39 itibarıyla ise yüzde 1.04 primle 11.506,18 puandan işlem görmeye devam ediyor.

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

BIST 100’de yaşanan yükseliş, şirketlerin piyasa değerlerine de yansıyor. Endeksteki güçlü ivme yatırımcı ilgisini artırırken, öne çıkan şirketlerin değeri hızla artıyor.

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

BIST 100’ÜN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ

BIST 100 endeksinde piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında ilk 20 şu şekilde:

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Coca Cola (CCOLA) – 144,3 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Destek Finans Faktoring (DSTKF) – 202,5 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Türk Telekom (TTKOM) – 204,9 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Halkbank (HALKB) – 205 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Sabancı Holding (SAHOL) – 206,7 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Erdemir (EREGL) – 206,9 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Turkcell (TCELL) – 216,2 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Sasa (SASA) – 227,8 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Yapı Kredi (YKBNK) – 290,9 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Vakıfbank (VAKBN) – 292,5 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

BİM (BIMAS) – 318,6 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

TÜPRAŞ (TUPRS) – 335,4 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Akbank (AKBNK) – 366,6 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Türkiye İş Bankası (ISCTR) – 383 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Ford Otosan (FROTO) – 406,7 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

ENKA İnşaat (ENKAI) – 439,5 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Türk Hava Yolları (THYAO) – 466,09 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Koç Holding (KCHOL) – 478,01 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Garanti BBVA (GARAN) – 632,5 milyar TL

Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Aselsan (ASELS) – 829 milyar TL

İlgili Konular: #borsa #Borsa İstanbul #ASELSAN' #En Değerli Şirketler