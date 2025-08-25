Borsa İstanbul rekor kırdı: En değerli 20 şirket belli oldu! İlk sıradaki isim dikkat çekti...

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yükseliş trendini koruyarak yeni haftaya rekor seviyelerden başladı. Açılışta yüzde 1,05 artışla 11.507,60 puana çıkan endeks, gün içinde 11.511 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 14.39 itibarıyla ise yüzde 1.04 primle 11.506,18 puandan işlem görmeye devam ediyor.
BIST 100’de yaşanan yükseliş, şirketlerin piyasa değerlerine de yansıyor. Endeksteki güçlü ivme yatırımcı ilgisini artırırken, öne çıkan şirketlerin değeri hızla artıyor.
BIST 100’ÜN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ
BIST 100 endeksinde piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında ilk 20 şu şekilde:
Coca Cola (CCOLA) – 144,3 milyar TL
Destek Finans Faktoring (DSTKF) – 202,5 milyar TL
Türk Telekom (TTKOM) – 204,9 milyar TL
Halkbank (HALKB) – 205 milyar TL
Sabancı Holding (SAHOL) – 206,7 milyar TL
Erdemir (EREGL) – 206,9 milyar TL
Turkcell (TCELL) – 216,2 milyar TL
Sasa (SASA) – 227,8 milyar TL
Yapı Kredi (YKBNK) – 290,9 milyar TL
Vakıfbank (VAKBN) – 292,5 milyar TL
BİM (BIMAS) – 318,6 milyar TL
TÜPRAŞ (TUPRS) – 335,4 milyar TL
Akbank (AKBNK) – 366,6 milyar TL
Türkiye İş Bankası (ISCTR) – 383 milyar TL
Ford Otosan (FROTO) – 406,7 milyar TL
ENKA İnşaat (ENKAI) – 439,5 milyar TL
Türk Hava Yolları (THYAO) – 466,09 milyar TL
Koç Holding (KCHOL) – 478,01 milyar TL
Garanti BBVA (GARAN) – 632,5 milyar TL
Aselsan (ASELS) – 829 milyar TL