Borsa İstanbul'da bir hisseye devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da BSOKE.E işlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:29
Borsa İstanbul'da bir hisseye devre kesici uygulandı
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Borsa İstanbul'da BSOKE.E işlem sırasında devre kesici uygulamasıyla ilgili yapılan açıklama, 14.52'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır."

 


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