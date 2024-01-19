Borsa İstanbul'da bir hisseye devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da GARFA.E işlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır.
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Borsa İstanbul'da GARFA.E işlem sırasında devre kesici uygulamasıyla ilgili yapılan açıklama, 16.18'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"GARFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır."
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