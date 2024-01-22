Borsa İstanbul'da bir hisseye devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da YYAPI.E işlem sırasında devre kesici uygulaması başlamıştır.
Borsa İstanbul'da bir hisseye devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da YYAPI.E (YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.) işlem sırasında devre kesici uygulamasıyla ilgili yapılan açıklama, 11.34'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
YYAPI.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır
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