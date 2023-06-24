Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Yayınlanma: 24.06.2023 - 12:22

Güncelleme: 24.06.2023 - 12:22

BIST 100 endeksi, sabah seansında gelen alımlarla gün içinde 5.587 puana kadar yükseldi. Endeks, öğleden sonra bir düzeltme görürken 5.480 puana kadar geriledi.



Investing.com’un aktardığına göre dün en çok kazandıran hisseler şöyle:

BRYAT

TMSN

ZOREN

SOKM

EGEEN

Ayrıca CCOLA, yüzde 1,4 düşüşle ekside seyreden tek hisse olurken MGROS ve ALFAS yatay kaldı.