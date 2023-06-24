Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul görünümünü koruyor. İşte BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok kazandıranlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2023 - 12:22
Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler
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BIST 100 endeksi, sabah seansında gelen alımlarla gün içinde 5.587 puana kadar yükseldi. Endeks, öğleden sonra bir düzeltme görürken 5.480 puana kadar geriledi.

Investing.com’un aktardığına göre dün en çok kazandıran hisseler şöyle:

  • BRYAT
  • TMSN
  • ZOREN
  • SOKM
  • EGEEN

 Ayrıca CCOLA, yüzde 1,4 düşüşle ekside seyreden tek hisse olurken MGROS ve ALFAS yatay kaldı.


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