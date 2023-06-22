Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: İşte borsa altın ve dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin altında gelen faiz adımından sonra yurt içi piyasalar volatil seyretti. Dolar/TL ve Euro TL'de yeni zirve görülürken altının gram fiyatında da artış görüldü. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de yüzde 2’nin üzerinde artıda seyrediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:14
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: İşte borsa altın ve dolarda son durum
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

18 Mart 2021'den bu yana ilk kez faizde artışa gitti. Merkez politika faizi 6.5 puan artırarak yüzde 15 oldu.

Dolar/TL ise karar sonrası kademeli olarak yükseldi ve 24 TL'yi aştı. Kur, en yüksek 24,24 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 2,45 artışla 24,09 TL'de bulunuyor.

Euro ise yine aynı saatlerde Türk Lirası karşısında 26.60 seviyesini geçti.

Karar sonrasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de yüzde 2’nin üzerinde artıda seyrediyor.

Altının gram fiyatı, TCMB faiz kararı öncesi 1460 lira seviyesindeyken, sonrasında dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle 1501,16 liraya kadar yükseldi.

Gram altın şu sıralarda, yüzde 1,84 artışla 1491 liradan alıcı buluyor. 

Gram altın, en son 12 Haziran Pazartesi 1497 ile tarihi zirvesini görmüştü.


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