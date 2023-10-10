Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler

Borsa İstanbul’da dört hisse güne tedbirle başladı. İşte o hisseler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:05
Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler
Abone Ol google-news

Investing’in aktardığına göre CMBTN ve MIPAZ hisseleri bugünden 9 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Aynı dönemde GEREL hisselerine brüt takas uygulanacakken VANGD hisseleri tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek.


ABD borsa borsa Borsa İstanbul

İlgili Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
İsrail-Hamas çatışması kripto para borsasını nasıl etkiledi?

İsrail-Hamas çatışması kripto para borsasını nasıl etkiledi?
Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

En Çok Okunan Haberler