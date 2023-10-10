Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler
Borsa İstanbul’da dört hisse güne tedbirle başladı. İşte o hisseler...
Investing’in aktardığına göre CMBTN ve MIPAZ hisseleri bugünden 9 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Aynı dönemde GEREL hisselerine brüt takas uygulanacakken VANGD hisseleri tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek.
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