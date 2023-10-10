Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:05

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:06

Investing’in aktardığına göre CMBTN ve MIPAZ hisseleri bugünden 9 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Aynı dönemde GEREL hisselerine brüt takas uygulanacakken VANGD hisseleri tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek.