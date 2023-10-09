İsrail-Hamas çatışması kripto para borsasını nasıl etkiledi?

Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:16

Güncelleme: 09.10.2023 - 13:16

Jeopolitik gelişmelere bir yenisinin daha eklenmesiyle hafta sonu kara bir güne uyandı. Yıllardır iki ülke arasında devam eden çatışmaların belki de en şiddetlisi hafta sonu yaşandı. Normal bir haftaya başlamayı bekleyen piyasaların tüm dikkatinin Ortadoğu’ya çevirmesi de dünyanın hiçbirimizin öngöremeyeceği kadar belirsiz ve rassal olduğunu gösterdi. Bu açıdan portföy yönetimi yaparken yatırımcıların kendilerini en kötü senaryoya hazırlaması gerektiği bir kez daha hatırlandı.

ALTCOINLERDE KISMEN BASKI



Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak'ın aktardığına göre, Jeopolitik gerginliği 2022 yılında Rusya ve Ukrayna savaşı ile daha önce test eden kripto para piyasası ilk gün yüzde 10 düşüş yaşamasına karşın 1 haftalık bir süre içerisinde pozitife geçmişti. Bu sefer birçok ülkenin etkileneceği düşünülen bir jeopolitik kriz yaşanırken ve küresel hisse senedi piyasaları sert düşüşler gerçekleştirirken Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasası bir hayli güçlü duruyor.

Bitcoin, sabah saatlerinde 27.850 dolar civarından alıcı bulurken Ethereum 1.620 dolar civarında fiyatlanıyor. Bitcoin dominasyonundaki yükseliş devam ederken 3 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 51 seviyesinin görülmesi ise altcoinler üzerinde kısmen baskı yaratıyor.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN KRİPTOLARI



Bu hafta piyasaların dikkati Ortadoğu’daki gelişmelere bağlı olarak gelişecek. Buna karşılık 2 önemli ekonomik veriyi de alacağız. Çarşamba günü Fed tutanakları yayımlanacak ve ekonominin genel durumu hakkında yorumlar takip edilecek. Cuma günü ise ABD’den eylül ayı enflasyon verisi kritik bir önem taşıyor.

Bununla birlikte olumlu bir haftayı geride bırakan kripto para piyasasında BNT, LOOM, TWT, STRAX ve ALPACA haftanın en çok kazandıran kripto paraları olmayı başardılar.