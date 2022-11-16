Borsa İstanbul'da hisse senedi yatırımcı sayısı 3 milyonu geçti
Borsa İstanbul'a olan ilgi günden güne artmaya devam ederken, hisse senedi yatırımcı sayısı 3 milyonu aştı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Twitter üzerinden yatırımcı sayılarındaki değişime ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Buna göre, pay senedi yatırımcısı 15 Kasım itibarıyla 3 milyon 48 bin 848 kişiye ulaşırken, son bir ayda 307 bin 452 kişi artarak Nisan 2021'den bu yana en hızlı 30 günlük yükselişini kaydetti. Bu dönemde pay senedi yatırımcı sayısı yüzde 11 arttı.
Yılbaşından 15 Kasım'a kadar olan süreçte Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısındaki artış 681 bin 896 olurken, bu dönemdeki yükseliş yaklaşık yüzde 29 artışa işaret etti.
Video Haberler
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandırdı
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Talimat gelince...'
- Tarkan yeni şarkısı 'Son Durak' için tarih verdi
- Dolarda tsunami geliyor!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- O 'güllerin' sırrı çözüldü
- Yeni Akit'ten Kılıçdaroğlu'na davet
- 'Keşke söylememiş olsaydım...'
- İşte 'Taksim' bombacısının yeni görüntüleri